In un’epoca in cui i giovani affrontano sfide sempre più complesse, il rapporto Istat su bullismo e cyberbullismo ha acceso i riflettori su una realtà allarmante: la famiglia si sente sempre più sola nell’educazione dei propri figli. Tra bisogni di welfare di prossimità e strumenti di parental control, si apre un dibattito urgente sul ruolo delle istituzioni e della società nel proteggere le nuove generazioni. È tempo di riflettere e agire per creare un ambiente più sicuro e supportivo.

La presentazione del rapporto Istat su bullismo e cyberbullismo a Palazzo Chigi ha squarciato il velo su una realtà preoccupante, evidenziando una escalation di comportamenti violenti e offensivi che affliggono i giovani tra gli 11 e i 19 anni.

