La Eurosuole vara il Cda | Mi preparo a lasciare

Oltre allo storico cambio di governance, questa ristrutturazione segna un nuovo capitolo per Eurosuole, puntando a rafforzare la sua leadership nel settore. Con Germano Ercoli al timone come presidente e AD, l’azienda si prepara a affrontare sfide e opportunità con una visione innovativa e strategica, garantendo stabilità e crescita nei prossimi anni. Un passaggio cruciale che testimonia l’impegno di Eurosuole verso il futuro.

Cambio di governance alla Eurosuole di Civitanova che avrĂ un suo consiglio di amministrazione, il primo nella storia della societĂ , con Germano Ercoli che da amministratore unico, diventerĂ presidente e amministratore delegato. Una scelta strategica approvata all’unanimitĂ dall’assemblea degli azionisti con un team che guiderĂ l’azienda per il prossimo triennio, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027. Oltre allo stesso Ercoli, del consiglio di amministrazione fanno parte Guido Cami, ingegnere industriale, attualmente amministratore delegato di Industrie Chimiche Forestali Spa; Emanuele Frontoni, ordinario di Informatica all’UniversitĂ di Macerata, codirector del Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, Affiliated Researcher all’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova; Guido Cesarini, dottore commercialista e revisore legale dei conti; Piergiorgio Polenti, laureato in economia e commercio e revisore legale dei conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Eurosuole vara il Cda: "Mi preparo a lasciare"

In questa notizia si parla di: eurosuole - vara - preparo - lasciare

All’Eurosuole parata di stelle dello sport per il primo Gran Galà - MSN - Si chiama "Primo Gran Galà dello Sport" l’appuntamento in programma lunedì alle 17 al palazzetto di via San Costantino ... msn.com scrive