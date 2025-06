La donna che sussurra agli alberi | I boschi e le foreste siamo noi

In un mondo ancora dominato dagli stereotipi di genere, Paola Favero ha sfidato le convenzioni entrando nel Corpo Forestale dello Stato nel 1987, un settore allora riservato agli uomini. Con coraggio e passione, è diventata una delle prime donne a difendere il patrimonio naturale italiano, lasciando un’impronta indelebile in un’istituzione centenaria. La sua storia testimonia come la determinazione possa cambiare il corso della storia e ispirare nuove generazioni.

Nel Corpo Forestale dello Stato, fino allora riservato ai maschi, Paola Favero entrò nel 1987, diventando alla fine della carriera colonnello dei carabinieri forestali. Cosa poteva spingere una donna a intraprenderla? "Eravamo 16: le prime donne a unirsi a questi difensori del patrimonio forestale italiano, nel Corpo che conta 150 anni di storia, e nel 2017 è stato soppresso. I forestali, tranne nelle regioni autonome, sono transitati nell’Arma dei Carabinieri". Studi propedeutici? "La laurea in Scienze forestali, certo. Ma, a parte la passione per la montagna, che mi spingeva ad arrampicare giĂ a 15 anni, era stato il professore di filosofia del liceo a indirizzarmi verso l’ecologia, e verso Konrad Lorenz, padre della moderna etologia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La donna che sussurra agli alberi: "I boschi e le foreste siamo noi"

