La decisione dei commissari sull'impeding di Hamilton ad Antonelli in Austria | Piccolo errore

In un episodio che ha acceso le tensioni in Austria, la decisione dei commissari di assegnare solo un warning a Hamilton per l’incidente con Antonelli lascia tutti con il fiato sospeso. Mentre il campione Ferrari si ritira con una semplice ammonizione, il pilota Mercedes si dice amareggiato e frustrato: “Sono stato bloccato”. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda potrebbe influenzare il resto del weekend di gara.

In questa notizia si parla di: decisione - commissari - impeding - hamilton

