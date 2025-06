La curiosità. Al torneo di calcio a 5 di Gavassa si giocherà col Var fatto in casa».

Una novità sorprendente che rivoluziona il modo di arbitrare: il VAR fatto in casa. A Gavassa, durante le finali della "Bomber Cup", gli arbitri potranno consultare un tablet per rivedere episodi controversi e garantire decisioni più giuste. Siamo alla quarta edizione di questo entusiasmante torneo, e quest’anno con 16 squadre abbiamo deciso di portare l’innovazione al massimo livello, dimostrando che anche nello sport amatoriale si può puntare all’eccellenza.

A Gavassa arriva il Var in un torneo di calcio a 5: è tutto vero. Non è ovviamente la super tecnologia del calcio professionistico, ma gli arbitri delle finali della " Bomber cup " potranno a tutti gli effetti revisionare episodi dubbi tramite un tablet per poi prendere la decisione il più corretta possibile. "Siamo alla quarta edizione di questo torneo - spiega Federico Ratini, uno degli organizzatori - Quest’anno con 16 squadre abbiamo raggiunto il numero più alto di sempre, con quattro gironi da quattro. Le fasi finali si sviluppano in un filone principale e in uno di Europa League, con le altre classificate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net