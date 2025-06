La crisi delle istituzioni Ue I socialisti e l’ipotesi strappo Ma il vero nodo è il bilancio

La crisi delle istituzioni europee si fa sempre più evidente, con socialisti e popolari che rischiano di dividersi definitivamente. La proposta di semplificazione si trasforma in deregolamentazione, segnando una svolta a destra nella governance dell'UE. Questa frattura minaccia l'unità storica tra le forze di centro-sinistra e centro-destra, aprendo la porta a un nuovo equilibrio politico. Ma il vero nodo rimane nel bilancio: come si plasmerà il futuro dell’Europa?

Roma, 28 giugno 2025 – Si scrive “semplificazione”, si legge ‘deregolamentazione’ e svolta verso destra della governance europea. Tanto che l’asse portante, ma numericamente sempre meno consistente, tra popolari del Ppe e socialisti S&D, che ha dominato la politica di questo primo mezzo secolo di unità europea, comincia seriamente a vacillare e propendere verso una svolta di centrodestra. Ovvero verso un’intesa sempre più organica tra popolari e conservatori di Erc, all’insegna soprattutto di una rigida politica di contrasto alle migrazioni e di revisione del Green deal, a scapito del ruolo sempre più ancillare dei socialisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La crisi delle istituzioni Ue. I socialisti e l’ipotesi strappo. Ma il vero nodo è il bilancio

In questa notizia si parla di: socialisti - crisi - istituzioni - ipotesi

