La crisi del riso in Giappone

La crisi del riso in Giappone sta scuotendo le fondamenta dell’economia agricola locale, con prezzi alle stelle e scarsità di approvvigionamento. Le cause? Danni climatici e una politica protezionistica che limitano l’importazione, aggravando la situazione. Una sfida complessa che mette a rischio un alimento simbolo della cultura giapponese, spingendo il paese a cercare soluzioni durature e innovative per garantire la sicurezza alimentare.

Nel paese asiatico il crollo della produzione ha fatto salire alle stelle i prezzi del cereale. Colpa dei danni causati ai raccolti dalla crisi climatica, ma anche di una politica agricola protezionistica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La crisi del riso in Giappone

In questa notizia si parla di: crisi - giappone - riso - colpa

Un manga manda in crisi il Giappone: "Il 5 luglio ci sarà una catastrofe" - Un manga rivoluzionario sta scuotendo il Giappone: il 5 luglio si prospetta una catastrofe imminente, con turisti in fuga e voli cancellati.

Giappone senza riso attinge a scorte d’emergenza per colpa dei turisti; Un solo chicco: che cosa sta succedendo al mercato del riso in Giappone?; GIAPPONE Tokyo, il ministro dell'Agricoltura travolto dalla crisi del riso.

La crisi del riso in Giappone è più grave di quanto crediamo - La crisi del riso in Giappone sta assumendo connotati di una certa gravità per le sue implicazioni in economia e politica. Come scrive investireoggi.it

I motivi della crisi del riso in Giappone, tra proteste e prezzi alle stelle - Lettera43 - Nel 2024 Tokyo ha affrontato una carenza di oltre 200 mila tonnellate del suo cereale base, pilastro della dieta nazionale e consumato quotidianamente dal ... Scrive lettera43.it