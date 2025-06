La crescente preoccupazione della Spagna per il ricovero della Bonmati per meningite virale

La nazionale femminile spagnola è in allerta per le condizioni di Aitana Bonmatí, la stella del Barcellona e due volte Pallone d’Oro, improvvisamente ricoverata per meningite virale a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. La sua situazione ha suscitato grande preoccupazione tra tifosi e team, mentre gli accertamenti medici continuano a monitorare la sua condizione. La speranza è che possa recuperare in fretta e tornare in campo al più presto.

La nazionale femminile spagnola è in ansia per le condizioni di Aitana Bonmatì, calciatrice 27enne improvvisamente ricoverata per una meningite virale a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. La centrocampista del Barcellona, due volte Pallone d’Oro, ha accusato due giorni di febbre alta “ingiustificata”, che hanno spinto lo staff medico della Federazione a effettuare accertamenti. Il responso è arrivato nella giornata di ieri: meningite virale, una forma meno grave rispetto a quella batterica, ma che richiede cure immediate. Aitana Bonmatì ricoverata per meningite virale. La diagnosi ha inevitabilmente generato preoccupazione all’interno dello staff medico della Federazione Spagnola di Calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La crescente preoccupazione della Spagna per il ricovero della Bonmati per meningite virale

In questa notizia si parla di: virale - meningite - crescente - preoccupazione

Bonmati ricoverata in ospedale per meningite virale: “Diagnosi che fa paura ma sotto controllo” - In un momento di grande preoccupazione, Bonmati, stella del Barcellona e della nazionale spagnola, si trova in ospedale a causa di una meningite virale.

La crescente preoccupazione della Spagna per il ricovero della Bonmati per meningite virale; Preoccupazione Crescente nel Ritiro Spagnolo dopo la Diagnosi di Meningite Virale di Aitana Bonmatí.

La crescente preoccupazione della Spagna per il ricovero della Bonmati per meningite virale - Aitana Bonmatì è stata ricoverata per una meningite virale, a pochi giorni dalla gara inaugurale della Spagna ad Euro 2025. Da ilnapolista.it

Aitana Bonmatí ricoverata per meningite virale: a rischio la sua partecipazione agli Europei - A meno di una settimana dall’inizio degli Europei femminili di calcio, la Spagna trema per le condizioni di Aitana Bonmatí. Lo riporta msn.com