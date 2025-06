La Corte Suprema Usa e la lezione della più grande democrazia del mondo

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che permette a Donald Trump di limitare il diritto di cittadinanza per nascita, solleva interrogativi profondi sulla nostra concezione di democrazia e diritti civili. Con un voto stretto e tensioni evidenti, questa sentenza ci invita a riflettere sul valore dei principi fondamentali e sulla loro tutela. Quale lezione possiamo trarre da questa svolta storica?

La Corte Suprema ha deciso di permettere a Donald Trump di porre fine (per ragioni di sicurezza) al diritto alla cittadinanza per nascita, lo Ius soli, principio cardine e fondante degli Stati Uniti. Con una sentenza passata con i sei sì dei conservatori e con i tre no delle giudici liberal, non è stata riconosciuta . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Corte Suprema Usa e la lezione della più grande democrazia del mondo

In questa notizia si parla di: corte - suprema - lezione - democrazia

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Translate postIntervento al Senato dell'On. Ministro della Giustizia, dott. Carlo Nordio, in occasione del seguito della discussione del disegno di legge costituzionale sulle "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" Vai su X

Un incontro realizzato dalla Fondazione Corriere della Sera. Con Augusto Barbera, già Presidente della Corte Costituzionale; Marilisa D’Amico,... Vai su Facebook

Condanna a Cristina Kirchner: in Argentina è in corso uno svuotamento della democrazia; Dal matrimonio Lgbtq alle fobie Maga. Cosa è successo negli Usa in dieci anni; Usa. Trump, Musk e il futuro della democrazia.

Usa: Scalfarotto, 'controllo Alte Corti porta a distorsione democrazia liberale' - "Le sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti di questi giorni sono l’ennesima dimostrazione che il controllo delle Alte Corti è il passaggio necessario per consentire ... Lo riporta lanuovasardegna.it

Trump, Corte Suprema gli concede immunità parziale per Capitol Hill/ Lui: "Grande vittoria per la democrazia" - IlSussidiario.net - Donald Trump, Corte Suprema concede immunità parziale per Capitol Hill: "Grande vittoria per democrazia", commenta ex presidente Usa. ilsussidiario.net scrive