La Corte suprema Usa abbatte lo ius soli restano 30 giorni

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di abrogare lo ius soli ha scatenato un acceso dibattito, con giudici come Sonia Sotomayor che definiscono la scelta uno «stravolgimento dello stato di diritto». La controversia si infiamma mentre i cittadini hanno solo 30 giorni per reagire a questa significativa modifica. La questione mette in discussione i valori fondamentali di uguaglianza e cittadinanza negli Stati Uniti.

«Uno stravolgimento dello stato di diritto». Così la giudice liberal Sonia Sotomayor, declamando il suo dissenso dalla decisione della Corte suprema nella quale siede, ha definito la sentenza della maggioranza.

