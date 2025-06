La Corte Suprema incorona Trump e dà un’altra spallata allo stato di diritto americano

La recente decisione della Corte Suprema negli Stati Uniti rappresenta un nuovo capitolo nel complesso percorso che mette alla prova la tenuta del sistema democratico. Mentre l’America si avvicina al suo 249° anniversario, il paese si trova diviso tra orgoglio e inquietudine, tra la celebrazione dell’indipendenza e le sfide di un modello istituzionale sotto attacco. Gli ultimi sviluppi segnano un punto di svolta che potrebbe ridefinire il futuro politico degli Stati Uniti.

Mancano pochi giorni al duecentoquarantanovesimo anniversario dell’indipendenza americana, l’esperimento repubblicano e il modello democratico piĂą longevi della storia.  Gli Stati Uniti arrivano lacerati al 4 luglio di quest’anno, a causa del pieno svolgimento del progetto autoritario di Donald Trump e delle conseguenti proteste «contro il re» in quasi duemila cittĂ e in tutti e cinquanta gli Stati dell’Unione.  Le ultimissime martellate alla democrazia americana sono arrivate ieri pomeriggio dalla Corte Suprema, l’organo massimo del potere giudiziario degli Stati Uniti trasformato da Trump in un suo fan club. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Corte Suprema incorona Trump, e dĂ un’altra spallata allo stato di diritto americano

In questa notizia si parla di: trump - corte - suprema - incorona

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Ius sòla La Corte Suprema incorona Trump, e dà un’altra spallata allo stato di diritto americano; Ius soli, la Corte Suprema degli Stati Uniti limita i poteri dei giudici: non possono bloccare gli ordini di Trump; Una cerimonia uguale da decenni che neanche il freddo polare cambia.

Usa, la Corte suprema disarma la magistratura: “Non intralci Trump” - Sentenza shock sullo ius soli: “Gli ordini esecutivi sono intoccabili”. Secondo repubblica.it

Usa, vittoria di Trump sullo ius soli: la Corte Suprema limita i giudici - La Corte Suprema ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori a sospendere le decisioni del presidente che, nel primo mese del suo ritorno alla Casa Bianca, ha annullato il diritto di cit ... Da msn.com