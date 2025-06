La Corte penale internazionale smentisce il governo Meloni sul caso Almasri | Non fece il suo dovere

La Corte Penale Internazionale smaschera le mancanze del governo Meloni nel caso Almasri, accusandolo di aver fallito nel suo dovere di cooperare. Le omissioni e le risposte imprecise dell’Italia alimentano il sospetto di inadempienza, mentre la procura della CPI richiede un accertamento ufficiale. Una vicenda che mette in discussione l’impegno dell’Italia sul fronte della giustizia internazionale: cosa succederà ora? Continua a leggere.

Il governo Meloni avrebbe dovuto semplicemente collaborare con la Corte penale internazionale, nel caso Almasri, ma non l'ha fatto. E, quando ha dovuto spiegare la propria posizione, ha risposto con errori, imprecisioni e mezze veritĂ . Questa è l'accusa formulata dalla procura della Cpi, che ha chiesto un "accertamento formale di inadempienza" per l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

