La confessione dell’orrore.

di Aldo Baquis TEL AVIV Il quotidiano liberal Haaretz ha destato ieri grande scalpore pubblicando su due pagine testimonianze raccolte da soldati e da ufficiali reduci di Gaza secondo cui i militari avrebbero avuto licenza di sparare con armi da fuoco, "anche con mortai ed artiglieria", per disperdere masse di palestinesi raccoltesi nelle immediate vicinanze dei centri di distribuzione di alimentari della "Ghf", un’organizzazione umanitaria sostenuta dagli Usa e da Israele entrata in azione cinque settimane fa nel sud della Striscia. Il giornale ha appreso che il moltiplicarsi degli incidenti e delle vittime civili ha indotto la magistratura militare ad aprire indagini, nel timore che siano avvenute infrazioni dei codici internazionali di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net