La colorata sfilata del Milano Pride

Un’esplosione di colori, musica e gioia ha invaso Milano durante il Gay Pride, con 50 carri che hanno attraversato la città partendo dalla Stazione Centrale. In migliaia si sono riuniti per celebrare i diritti della comunità LGBTQ+, dimostrando ancora una volta il forte impegno per l’uguaglianza e l’inclusione. Un evento che rimarrà nella memoria come simbolo di libertà e solidarietà. Ecco le immagini di questa straordinaria manifestazione.

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Fra colori, balli e canti dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri per celebrare il Gay Pride. In migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la celebrazione dei diritti della comunità LGBTQ+. Ecco le immagini della manifestazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta - Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari.

