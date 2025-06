La colorata sfilata del Milano Pride – Il video

Un’esplosione di colori, musica e solidarietà ha invaso Milano il 28 giugno 2025, con la straordinaria sfilata del Pride. Dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri che hanno percorso le vie della città, attirando migliaia di partecipanti entusiasti e determinati a celebrare i diritti e l’amore in tutte le sue forme. Questa manifestazione rappresenta un importante momento di inclusione e rivendicazione. Ecco le immagini di un evento che rimarrà nel cuore di Milano.

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Fra colori, balli e canti dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri per celebrare il Gay Pride. In migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la celebrazione dei diritti della comunità LGBTQ+. Ecco le immagini della manifestazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev