La classifica degli Europei a squadre di atletica | Italia al comando la Germania risale Spagna staccata

L’Italia si scatena nella terza giornata dei Campionati Europei a squadre 2025, conquistando il vertice della classifica generale grazie a una rimonta spettacolare. Nonostante le avversità, come l’infortunio di Lorenzo Patta, gli azzurri hanno dimostrato carattere e determinazione, portandosi davanti alla Germania e mantenendo la Spagna dietro di sé. La gara è ancora aperta, e tutto può succedere: l’Italia punta a scrivere un’altra straordinaria pagina di storia atletica.

L’Italia cambia passo nella terza giornata, effettua una rimonta esaltante e si porta al comando della classifica generale dopo 25 eventi ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Gli azzurri hanno collezionato una lunga serie di piazzamenti nelle prime quattro posizioni, reagendo nel migliore dei modi ad alcuni episodi sfavorevoli (vedi l’infortunio di Lorenzo Patta) e restando pienamente in corsa per un possibile bis nell’ex Coppa Europa. Non sono arrivate le vittorie che ci si poteva attendere alla vigilia, con Mattia Furlani 3° nel lungo e Ayomide Folorunso seconda nei 400hs, ma la nostra Nazionale ha raccolto più del previsto in altre specialità come il salto triplo femminile (Erika Saraceni terza con il personale) oltre alla rimaneggiata staffetta 4×100 maschile (quarta), senza dimenticare un Alessandro Sibilio a mezzo servizio nei 400hs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La classifica degli Europei a squadre di atletica: Italia al comando, la Germania risale, Spagna staccata

In questa notizia si parla di: classifica - europei - squadre - atletica

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Conte guida la classifica a metà gara della finale piattaforma uomini, quinto Giovannini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne - Segui in diretta i Campionati Europei di Tuffi 2025, dove Simone Conte guida la classifica nella finale della piattaforma maschile.

Atletica: la classifica aggiornata degli Europei a Squadre (13/40) Olanda 165,5 Spagna 134 Italia 133 Polonia 131,5 Francia 126 Gran Bretagna 123 Germania 120 Svezia 115,5 Ungheria 114,5 Cechia 108,5 Ucraina 100,5 Portogallo 99,5 Svizzera 92 Grecia Vai su X

Atletica, la classifica generale aggiornata degli Europei a squadre: Italia davanti alle altre big, Germania ultima! Vai su Facebook

Europei a Squadre di Atletica, l’Italia è terza provvisoria in Classifica per Nazioni; Europei a squadre: Madrid LIVE; Furlani terzo nel lungo e Simonelli secondo nei 110 H lanciano l'Italia verso l'alto della classifica.

Europei a squadre, Battocletti che regina! Vince i 5000 con un super finale. Italia per ora terza in classifica - Da applausi i 400 di Anna Polinari ed Edoardo Scotti, quarti col primato personale. Secondo gazzetta.it

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: 0 punti per l’Olanda nel salto in lungo, Furlani deve approfittarne! - ) che avrebbe portato Patta senza l’infortunio. Segnala informazione.it