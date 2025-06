La cena dei popoli San Faustino dimostra che l’integrazione è possibile | FOTO e VIDEO

La Cena dei Popoli a San Faustino ha trasformato il quartiere, dimostrando che l'integrazione è possibile e che la solidarietà può unire anche le realtà più difficili. Un evento che, tra foto e video, rimarrà impresso come esempio di speranza e rinascita sociale. Alla parrocchia della Santissima Trinità, si è svolta una serata di convivialità e dialogo, lasciando tutti con la promessa che insieme si può costruire un futuro migliore.

Un quartiere spesso citato per degrado e tensioni sociali, ma ieri sera, 27 giugno, San Faustino ha dato spettacolo. Non di quelli che finiscono in prima pagina per emergenze e problemi, ma di quelli che scaldano il cuore e fanno sperare. Alla parrocchia della Santissima Trinità si è tenuta la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

