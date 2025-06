La Cassazione piccona il Dl Sicurezza Nordio | Sono incredulo

La Cassazione mette in discussione il dl sicurezza Nordio, evidenziando le criticità di un decreto che prometteva ordine ma rischia di compromettere i principi fondamentali. Con un parere di quasi 130 pagine, la suprema corte smaschera le falle di una normativa troppo dura e poco efficace. È un intervento che scuote il panorama politico e pone domande importanti sul futuro delle politiche di sicurezza in Italia, lasciando aperto uno spiraglio di riflessione e discussione.

La Cassazione scende in campo e stronca il decreto sicurezza voluto dal governo. Con un parere di quasi 130 pagine, reso noto ieri, la Cassazione ha bocciato il recente decreto sicurezza che inasprisce le pene e introduce dei reati per cercare di riportare un minimo di ordine soprattutto nelle grandi città, da tempo in balia di gang criminali sempre più efferate. Il parere, non vincolante, arriva proprio all’indomani dell’Assemblea generale della Cassazione indetta dalla presidente Margherita Cassano e a cui hanno partecipato i vertici dello Stato, ad iniziare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Cassazione piccona il Dl Sicurezza, Nordio: "Sono incredulo"

In questa notizia si parla di: cassazione - sicurezza - piccona - nordio

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

La Cassazione piccona il dl Sicurezza Peri giudici nella legge ci sarebbero profili di incostituzionalità. Salvini: «Parere non vincolante». Nordio: incredulo Vai su X

La Cassazione piccona il Dl Sicurezza, Nordio: Sono incredulo | .it; Decreto Sicurezza, bocciatura della Cassazione: ecco perché | .it; Albania, altri 15 migranti trasferiti: il governo Meloni non si ferma | .it.

La Cassazione boccia il Decreto sicurezza: dubbi di costituzionalità nel merito e nel metodo. Nordio: “Incredulo” - Cassazione critica duramente il decreto sicurezza: troppe norme eterogenee, sanzioni sproporzionate e possibili violazioni della Costituzione. Da blitzquotidiano.it

Nordio contro il Massimario di Cassazione: «Incredulo per i rilievi sul dl sicurezza» - ROMA Due popoli, due Stati, due diverse tipologie di rapporto tra magistratura e politica. Lo riporta ilmessaggero.it