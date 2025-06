La Cassa sostiene lo Ior Maxi-assegno da 20mila euro

La Cassa di Ravenna dimostra ancora una volta il suo impegno sociale con un maxi assegno da 20mila euro destinato all’Istituto Oncologico Romagnolo. Alla cerimonia, il presidente Antonio Patuelli e il direttore generale Nicola Sbrizzi hanno consegnato simbolicamente il contributo al vice presidente Mario Pretolani, evidenziando la solidarietà e l’attenzione del gruppo bancario verso la comunità. Un gesto che sottolinea come il settore finanziario possa fare la differenza nel sostegno a cause nobili.

Il presidente del gruppo bancario La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli ed il Direttore generale Nicola Sbrizzi hanno consegnato al vice presidente dell’ Istituto Oncologico Romagnolo, Mario Pretolani, l’assegno da 20 mila euro che la Cassa destina allo Ior a conclusione del collocamento dell’obbligazione triennale lanciata dalle tre banche del Gruppo, ovvero La Cassa di Ravenna, Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, per sostenere l’attività dell’Istituto Oncologico. Lo Ior opera a sostegno delle famiglie con persone affette da malattie oncologiche che necessitano di cura e assistenza domiciliare guidati dal principio che ‘ove la malattia non è più guaribile, la persona è sempre curabile’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Cassa sostiene lo Ior. Maxi-assegno da 20mila euro

