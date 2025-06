La casa in fondo al mare Un laboratorio creativo

Immagina un luogo magico dove arte, scienza e comunità si incontrano: da dopodomani ad Apiro, la storica residenza di Casa Mestica si trasformerà in un laboratorio creativo per cinque giorni, dando vita a "La casa in fondo al mare". Studenti, abitanti e esperti collaboreranno per realizzare un progetto unico promosso dalla Regione Marche. Un'idea che affascina, ispira e unisce, portando alla luce nuove prospettive e innovazioni...

Per cinque giorni, da dopodomani a venerdì 4 luglio, ad Apiro la storica residenza di Casa Mestica sarà trasformata in un laboratorio creativo e multidisciplinare, per la realizzazione del progetto di Malte "La casa in fondo al mare": studenti universitari e abitanti del territorio lavoreranno con esperti di arte e scienza. Attuato col fondo promosso dalla Regione Marche, sostengono il progetto ideato da Sonia Antinori (nella foto) l’azienda Panatta, Gio’Vita di Macerata e l’amministrazione comunale apirana. Con Antinori hanno collaborato Disva dell’Università politecnica delle Marche, Fano Unimar, Worldrise e Reef Check Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La casa in fondo al mare". Un laboratorio creativo

La casa in fondo al mare. Un laboratorio creativo; LA CASA IN FONDO AL MARE; Dalla chiamata all’azione: “La casa in fondo al mare” prende vita: arte, scienza e comunità in residenza a Casa Mestica – dal 30 giugno al 4 luglio ad Apiro (MC) parte il progetto di MALTE per un futuro sostenibile.

