la calda estate del risiko bancario mps attende la consob

Settimane di svolta per il risiko bancario italiano con le operazioni che entrano nel vivo. Intanto si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Ifis su illimity, la prima ad andare in porto nel tormentato risiko tra le banche italiane. L'istituto dei Furstenberg ha raggiungono l'84,09% del capitale della challenger bank, fondata da Corrado Passera. Molto più articolato il calendario delle altre operazioni. Monte dei Paschi di Siena che ha ottenuto l'ok della Bce all'acquisizione di Piazzetta Cuccia si appresta a far partire l'offerta. A metà della prossima settimana è atteso il via libera da parte della Consob con il calcio d'inizio dell'ops presumibilmente per metà mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net