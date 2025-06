La benzina che si utilizza in F1 e quella che si trova su strada | caratteristiche e differenze

La benzina in Formula 1 e quella che trovi sulla strada appartengono alla stessa famiglia, ma differiscono per composizione e prestazioni. La benzina da F1 è altamente specializzata: formulata per massimizzare potenza e efficienza, utilizza additivi avanzati e standard rigorosi. In confronto, i carburanti di uso quotidiano sono più semplici e meno performanti. Scopriamo insieme le caratteristiche e le modalità d’uso di queste diverse tipologie di carburante, per capire meglio come il mondo del motorsport si distingue da quello delle auto di tutti i giorni.

