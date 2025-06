La banda del rame colpisce ancora | via 90 metri di cavi e pure un pickup a Monte Roberto

La banda del rame torna a colpire con prepotenza, lasciando dietro di sé un crimine che scuote la tranquillità di Monte Roberto. Dopo aver portato via 90 metri di cavi e un pickup, i ladri hanno preso di mira un capannone agricolo in via Planina, evidenziando ancora una volta quanto siano audaci e pericolosi. La sicurezza della comunità è in pericolo: è ora di agire con fermezza e determinazione.

MONTE ROBERTO La banda dell?oro rosso torna in azione. I ladri hanno preso di mira un capannone agricolo in via Planina, con il tetto coperto di pannelli fotovoltaici. Sono entrati in azione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La banda del rame colpisce ancora: via 90 metri di cavi e pure un pickup a Monte Roberto

In questa notizia si parla di: banda - monte - roberto - rame

La banda del rame colpisce ancora: via 90 metri di cavi e pure un pickup a Monte Roberto; Monte Roberto / Ladri di rame, bottino 35mila euro; Furto di rame, sparisce pure il Pick Up: «Aiutateci a ritrovarlo».

La banda del rame colpisce ancora: via 90 metri di cavi e pure un pickup a Monte Roberto - I ladri hanno preso di mira un capannone agricolo in via Planina, con il tetto coperto di pannelli fotovoltaici. Come scrive msn.com

Banda del rame, arrestato l'ultimo degli otto ladri. Si chiude l'Operazione Cuprum - Il Gazzettino - Si conclude così la lunga Operazione Cuprum, che ruota attorno al sodalizio delinquenziale dei furti di materiale ... ilgazzettino.it scrive