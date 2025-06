l caldo annienta la maturità e il sistema scuola

l caldo record mette a dura prova la nostra resistenza, minando non solo il benessere quotidiano ma anche il funzionamento del sistema scolastico e la capacità di apprendere. Milano, come molte città, si trasforma in una vera e propria fornace urbana, evidenziando la necessità di interventi immediati e sostenibili. Solo attraverso azioni mirate e un impegno condiviso potremo sperare di raffreddare le nostre città e garantire un futuro più vivibile per tutti.

A Milano si sfiorano i 38?°C, le notti non scendono sotto i 25, l'afa incolla l'aria ai vestiti, la città trattiene il calore come una pentola chiusa, e non è un caso se negli ultimi giorni i giornali hanno acceso i riflettori sull'isola di calore urbana che non trova refrigerio e sul fatto che solo il 17% del territorio cittadino è coperto da alberi, meno della media europea del 28%. Nonostante si registrino iniziative di piantumazione e progetti di verde, la percezione per chi attraversa la città è chiara: gli alberi calano, per calamità o per tagli, e spesso si sostituiscono con piante più giovani, meno ombreggianti, incapaci di equilibrare gli estremi termici che la città subisce ogni estate, e ogni estate di più.