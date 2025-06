Koopmeiners Juventus primi segnali del vero Koop? Numeri incoraggianti nelle ultime partite | il dato sui gol dell’olandese

Teun Koopmeiners sta mostrando segnali promettenti alla Juventus, con un'impennata nei suoi numeri offensivi. Dopo aver segnato tre gol nelle ultime nove partite, l'olandese ha già eguagliato la produzione realizzativa delle precedenti 43 sfide. Gli ultimi due centrali in rete sottolineano un’inversione di tendenza che potrebbe essere il trampolino di lancio per una stagione da protagonista: i tifosi sperano che questo nuovo slancio prossegua.

Koopmeiners Juventus, primi segnali del vero Koop? I numeri del centrocampista olandese: ecco il dato sui suoi gol. Teun Koopmeiners ha segnato tre gol nelle ultime nove partite disputate in tutte le competizioni con la Juventus: tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 43 sfide, sempre considerando tutte le competizioni. Gli ultimi due gol del centrocampista bianconero in tutte le competizioni sono arrivati nei primi tempi di gioco dopo che sei dei sette precedenti erano stati realizzati nel corso della seconda frazione di gioco.

