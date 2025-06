Klopp scherza | Quando il Liverpool è partito così bene con Slot mi sono chiesto se ne ero felice

Il calcio è un mondo di emozioni e sorprese, e anche i grandi come Klopp sanno scherzare sulle proprie vittorie. Dopo il 232° match del Liverpool, la domanda sorge spontanea: quanto si è felici di questo traguardo? Il tecnico tedesco, ora con il gruppo Red Bull, ha condiviso pensieri sinceri sui ritmi frenetici delle competizioni e sui talenti emergenti come Florian Wirtz. Scopriamo cosa ci ha rivelato in questa intervista coinvolgente.

Jurgen Klopp, ex tecnico di Liverpool e Dortmund e ora coordinatore calcistico del gruppo RedBull, è intervenuto ai microfoni dei media tedeschi del Die Welt. Di seguito riportiamo un estratto della lunga chiacchierata. Klopp: «Mondiali per club? Non si può continuare così, senza pause per i calciatori». Su Florian Wirtz «Florian è un giocatore eccezionalmente bravo che ha subito un grave infortunio in giovane età (rottura del legamento crociato; ndr) ma poi ha ripreso da dove aveva lasciato. Rispetto. E se non fai caso al meteo a Liverpool, troverai un club meraviglioso dove ti piacerebbe far parte di tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it