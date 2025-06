Klopp durissimo sul Mondiale per Club che attacco alla FIFA! Peggior idea mai implementata nel calcio ho paura che l’anno prossimo aumenteranno gli infortuni! È disumano

Jürgen Klopp non le manda a dire: il tecnico è durissimo sulla nuova competizione mondiale per club, definendola la peggior idea mai adottata nel calcio. La sua preoccupazione riguarda soprattutto gli infortuni e il carico fisico dei giocatori, che potrebbero aumentare drasticamente l’anno prossimo. La presenza anche della Juventus rende questa polemica ancora più sentita: una sfida aperta alle scelte della FIFA e al futuro del calcio internazionale.

Klopp ha speso parole durissime nei confronti della FIFA legate al Mondiale per Club. Ecco cosa ha dichiarato. Jürgen Klopp ha criticato duramente la FIFA per l’introduzione del Mondiale per Club (a cui partecipa anche la Juventus ). Intervistato da Welt, l’ex Liverpool ha mostrato tutta la sua contrarietà per la nascita della nuova competizione internazionale. SUL NUOVO MONDIALE PER CLUB – « È la peggior idea mai implementata nel calcio. Chi l’ha concepita non ha mai avuto a che fare con la gestione quotidiana di una squadra o non ci ha più nulla a che fare da anni ». SUL DENARO – « Capisco chi dice: “Ma i soldi che si prendono partecipando sono folli”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Klopp durissimo sul Mondiale per Club, che attacco alla FIFA! «Peggior idea mai implementata nel calcio, ho paura che l’anno prossimo aumenteranno gli infortuni! È disumano»

In questa notizia si parla di: club - mondiale - fifa - klopp

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Klopp attacca il Mondiale per Club: “La peggior idea mai implementata nel calcio”. Siete d’accordo? L’ex allenatore del Liverpool ha lanciato un duro attacco al Mondiale per Club ai microfoni del quotidiano tedesco Die Welt: “Capisco che per alcuni club Vai su Facebook

?#Klopp senza filtri: "Mondiale per Club peggior idea di sempre. Così è disumano" L'ex tecnico del Liverpool ha detto la sua in merito al nuovo formato quadriennale del torneo intercontinentale "Follia assoluta. La peggior cosa mai sperimentata nel calcio". Vai su X

Klopp: Il Mondiale per Club è una follia: peggiore idea mai sperimentata nel calcio; Klopp durissimo: Il Mondiale per Club è la peggior idea mai vista nel calcio; Klopp: Mondiale per Club? Vi dico la mia.

Klopp attacca Infantino: "Mondiale folle, temo un'ondata di infortuni mai vista" - L'ex Liverpool sul torneo in corso negli Usa: "Si pretende che giochino ogni partita come una finale, 70 o 75 volte l’anno. Si legge su gazzetta.it

Klopp: "Mondiale per Club? Idea nata da gente estranea al calcio. Ci sarà un’ondata di infortuni mai vista" - L`ex allenatore del Liverpool e ora coordinatore dei club della galassia Red Bull, Jurgen Klopp, spara a zero sul Mondiale per Club. Lo riporta calciomercato.com