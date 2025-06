Klopp distrugge il Mondiale per Club | È disumano una follia Prevedo infortuni senza precedenti

Jurgen Klopp non ha risparmiato parole sul Mondiale per Club, definendolo una vera follia che potrebbe mettere a rischio la salute dei giocatori. L’ex tecnico del Liverpool prevede un’ondata di infortuni senza precedenti, sollevando dubbi sulla sostenibilità di questa competizione. Le sue parole scuotono gli addetti ai lavori: è il momento di riflettere sulle vere conseguenze di questa sfida planetaria. Continua a leggere.

Calcio, Jurgen Klopp non usa giri di parole sul Mondiale per club: “Follia assoluta, peggior idea mai sperimentata” - Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool e oggi figura di spicco nel calcio mondiale come Head of Global Soccer della Red Bull, non si è mai risparmiato nelle sue opinioni.

