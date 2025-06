Klopp contro il Mondiale per club | E’ una follia

Jurgen Klopp non le manda a dire: il suo sguardo critico si accende sul nuovo Mondiale per club, definendolo “la peggiore idea di calcio di sempre”. Mentre la competizione negli Stati Uniti porta nelle casse delle squadre, aumenta anche il carico di partite e stress sui giocatori, rischiando di compromettere il loro benessere. Un dibattito acceso che potrebbe cambiare le sorti di questo affascinante sport.

La neonata competizione per club in corso di svolgimento negli Stati Uniti, se da un lato garantisce introiti alle casse delle società, dall’altro però aumenta sempre di più il numero delle partite costringendo I giocatori a non riposarsi mai. La pensa così Jurgen Klopp che si è scagliato contro questo format del torneo iridato. KLOPPO TUONA CONTRO IL MONDIALE PER CLUB: ” LA PEGGIORE IDEA DI CALCIO DI SEMPRE” In una intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt, l’ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund, ed ora dirigente della galassia Red Bull, comprendente Salisburgo e Lipsia, non ha usato mezzi termini nel dichiarare il suo disappunto su questa competizione: “ Follia assoluta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com