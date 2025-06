Klopp attacca Infantino | Mondiale folle temo un' ondata di infortuni mai vista

Jurgen Klopp non ha risparmiato parole: l’attuale Copa del Mondo negli Stati Uniti è una “follia”. L’ex allenatore del Liverpool avverte di un’ondata di infortuni senza precedenti, sottolineando come i calciatori siano costretti a disputare ogni partita come fosse una finale, fino a 75 volte l’anno. Un sistema che mette a rischio la salute degli atleti, e che rischia di compromettere il futuro del calcio mondiale.

L'ex Liverpool sul torneo in corso negli Usa: "Si pretende che giochino ogni partita come una finale, 70 o 75 volte l’anno. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Klopp attacca Infantino: "Mondiale folle, temo un'ondata di infortuni mai vista"

