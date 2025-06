Kit per le vittime di violenza di genere all' Aoup grazie al Lions Club 108La

Un gesto di grande solidarietà e speranza prende forma presso l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, grazie alla generosa donazione del Lions Club 108La. Nella sala riunioni di Cisanello, è stato presentato il primo kit dedicato alle vittime di violenza di genere, un passo fondamentale per offrire supporto immediato e dignitoso a chi ne ha più bisogno. Un'iniziativa che rafforza il nostro impegno contro ogni forma di violenza e promuove un futuro più sicuro per tutte.

Nella sala riunioni del dipartimento Emergenza e urgenza di Cisanello, la Direzione aziendale ha incontrato i rappresentanti del distretto Lions Club 108La, che hanno donato all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana il primo kit destinato alle vittime di violenze di genere assistite nel Pronto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

