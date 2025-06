kim novak le motivazione del leone a venezia per una stella senza tempo

Kim Novak, diva senza tempo e icona di Hollywood, riceve il Leone d’Oro a Venezia come riconoscimento non solo del suo eccezionale talento, ma anche della sua influenza nel ridefinire il ruolo delle donne nel cinema postbellico. La sua carriera, costellata di ruoli indimenticabili e di un’immagine che ha segnato un’epoca, testimonia il potere del talento e della raffinatezza. La sua storia continuerà a ispirare generazioni di artisti e appassionati, lasciando un segno indelebile nel cinema mondiale.

Diva indiscussa di Hollywood e del cinema fino agli anni ’90, consacrata dal ruolo di protagonista in La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, Kim Novak riceverà il Leone D’Oro all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Una decisione presa per onorare non solo il suo talento come attrice, ma anche per il suo contributo fondamentale per cambiare l’immaginario collettivo delle donne nel cinema nel Dopoguerra, e al retaggio artistico che ha lasciato. Biografia breve di Kim Novak, diva senza veli. Marilyn Pauline Novak, nata a Chicago nel 1933 da genitori di origine ceca, è stata un’attrice e una delle più note dive del cinema, hollywoodiano e non, in particolare negli anni ’50. 🔗 Leggi su Robadadonne.it