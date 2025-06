Kim ha studiato la guerra contro l’Iran e non mollerà mai il nucleare.

Kim ha studiato a fondo la guerra contro l’Iran, mantenendo saldo il suo impegno per il nucleare. Mentre tutti si concentrano sulle operazioni militari, il vero obiettivo è comprendere le conseguenze di una escalation che potrebbe coinvolgere l’intero Medio Oriente. L’ultima crisi, con l’intervento deciso degli Stati Uniti, dovrebbe in realtà spingere l’opinione pubblica a riflettere sul rischio di un conflitto globale e sull’importanza della diplomazia.

Tutti si sono concentrati sull’ Iran perché, ovviamente, i B-2 statunitensi hanno sganciato le loro bombe anti bunker sulle strutture nucleari di Teheran. Il timore dell’opinione pubblica internazionale? Che gli ayatollah potessero scatenare una risposta militare e dare il via a una preoccupante escalation nell’intero Medio Oriente. L’ultima crisi, con annesso intervento decisivo degli Stati Uniti, dovrebbe in realtà spingere l’opinione pubblica internazionale ad accendere i riflettori sulla Corea del Nord più che sulla Repubblica Islamica. Il motivo è semplice: i raid dei super bombardieri del Pentagono in Iran hanno convinto ulteriormente Kim Jong Un a non privarsi del nucleare. 🔗 Leggi su It.insideover.com