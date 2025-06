Killer di Denisa Maria Adas aggredito in carcere c’è un’altra svolta | Sono coinvolti anche loro! 

Nel cuore del carcere La Dogaia di Prato si è svelato un inquietante mondo sommerso di traffici illeciti, tra telefoni, droga e corruzione. Un’operazione senza precedenti ha portato alla luce un intricato sistema che coinvolge anche quattro agenti penitenziari, accusati di collusione e corruzione. Questa vicenda scuote le fondamenta del sistema carcerario, lasciando emergere domande sulla sicurezza e l’integrità delle istituzioni. La verità sta venendo a galla, ma le ombre restano fitte e dense.

Nel cuore del carcere La Dogaia di Prato si è svolta un'operazione che ha svelato un intricato mondo sommerso di traffici illeciti. Qui, tra le mura di alta e media sicurezza, telefoni cellulari, smartwatch, schede telefoniche e droga circolavano liberamente, sfidando ogni regola. Tuttavia, non si tratta di una storia comune di contrabbando: questa volta, sono coinvolti anche quattro agenti penitenziari, accusati di corruzione e sospetti legami con altri operatori carcerari. L'indagine, partita nel luglio 2024, ha condotto alla perquisizione di ben 127 detenuti. Il carcere, pensato per contenere alcuni dei criminali più pericolosi, si è rivelato un terreno fertile per il crimine organizzato.