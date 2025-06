Killer di Denisa Maria Adas aggredito in carcere c’è un’altra svolta | Sono coinvolti anche loro!

Un’operazione senza precedenti ha scosso il carcere La Dogaia di Prato, svelando un inquietante intreccio tra criminalità e corruzione. Tra traffico di droga, telefonini e schede, emergono anche connessioni con detenuti mafiosi e agenti corrotti. Questa scoperta apre nuove ombre sul sistema penitenziario, sollevando domande cruciali sulla sicurezza e integrità delle carceri italiane. È un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta nell’attenzione pubblica e nelle indagini future.

Un'ampia operazione è stata condotta nel carcere La Dogaia di Prato, riguardante il traffico di telefoni cellulari, smartwatch, schede telefoniche e droga all'interno dei reparti di Alta Sicurezza e Media Sicurezza, tra cui alcuni detenuti per reati mafiosi. L'inchiesta, avviata a luglio 2024 dalla Procura, ha messo in luce gravi irregolarità, con il coinvolgimento di quattro agenti penitenziari accusati di corruzione, oltre a contatti sospetti tra altri quattro agenti e addetti alle pulizie. L'indagine ha portato alla perquisizione di 127 detenuti, con 27 indagati. Le indagini e le irregolarità riscontrate nel carcere.

Il detenuto killer aveva già ucciso: perché era fuori dal carcere - Emanuele De Maria, un detenuto già condannato per omicidio, ha commesso un'altra atrocità accoltellando e uccidendo una collega, Chamila Wijesuriyauna, prima di togliersi la vita lanciandosi dal duomo di Milano.

https://internapoli.it/aggredito-in-carcere-il-killer-di-denisa-paul-e-ana-maria-andrei-sfigurato-con-lolio-bollente/ Vasile Frumuzache, killer di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, è stato aggredito in carcere con olio bollente Vai su Facebook

Il killer di Denisa Maria Adas aggredito in carcere da un parente dell’altra escort uccisa nel 2024. L’aggressione con olio bollente al volto.Scatta la ricerca ed il confronto con altre donne scomparse. L'ombra del serial killer. Vai su X

Tre agenti indagati per aggressione in carcere a killer Denisa; Omicidio Denisa, 3 agenti indagati per l'aggressione in carcere al killer; Prato, tre agenti indagati per l’aggressione in carcere di Vasile Frumuzache, il killer delle escort.

Killer delle escort aggredito con olio bollente in carcere: ora ci sono tre agenti penitenziari indagati - Nonostante le disposizioni della procura, un detenuto ha potuto versare olio bollente sul reo confesso. Come scrive lanazione.it

Tre agenti indagati per aggressione in carcere a killer Denisa - Indagati tre agenti del penitenziario di Prato per l'aggressione in carcere fatta a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Si legge su msn.com