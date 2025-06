Killer di Denisa aggredito in carcere da un altro detenuto | indagati tre agenti

Una vicenda che scuote il mondo carcerario: Vasile Frumuzache, killer di Denisa, è stato aggredito in cella da un altro detenuto. Ora, tre agenti del penitenziario di Prato sono sotto indagine, sollevando dubbi sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità all’interno delle mura. Un episodio inquietante che mette in discussione le misure di tutela adottate, aprendo una questione ancora più ampia sulla tutela dei detenuti e la trasparenza delle istituzioni.

Tre agenti del carcere di Prato sono indagati per l'aggressione in carcere subita da Vasile Frumuzache, reo confesso di due delitti.

Omicidio Denisa, 3 agenti indagati per l'aggressione in carcere al killer; Per l’aggressione al killer delle escort indagati tre agenti del carcere di Prato; Vasile Frumuzache, killer delle escort aggredito in carcere: indagati tre agenti a Prato.

Tre agenti indagati per aggressione in carcere a killer Denisa - Indagati tre agenti del penitenziario di Prato per l'aggressione in carcere fatta a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Riporta ansa.it

Operazione in carcere a Prato, perquisiti 127 detenuti. Indagati anche 3 agenti per aggressione a killer Denisa - Coinvolti quattro agenti penitenziari e perquisiti 127 detenuti anche per reati di mafia. Come scrive fanpage.it