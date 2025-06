Killer delle escort Vasile Frumuzache aggredito in carcere a Prato tre agenti indagati | di cosa sono accusati

Un dramma tanto inquietante quanto inspiegabile scuote il carcere di Prato: Vasile Frumuzache, il killer delle escort, è stato aggredito da tre agenti indagati per presunte negligenze e abusi di potere. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno delle carceri italiane e sulla tutela dei detenuti più rischiosi. Cosa si nasconde dietro questa vicenda? Scopriamolo.

Al killer reo confesso dell'uccisione di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas non è stata garantita la sicurezza: un detenuto gli ha versato olio bollente addosso.

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa e le aggressioni in carcere a Prato: indagati tre agenti per «mancata sicurezza» - Indagati tre agenti del penitenziario di Prato per l'aggressione in carcere fatta a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Scrive ilmessaggero.it

