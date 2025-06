Killer delle escort ustionato in cella con l’olio bollente | indagati tre agenti penitenziari

Una tragica vicenda scuote il carcere di Prato, dove tre agenti penitenziari sono indagati per aver trascurato la sicurezza di Vasile Frumuzache, ustionato con olio bollente da un altro detenuto. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla tutela dei diritti e sulla responsabilità delle istituzioni penitenziarie. Quali saranno le future implicazioni di questa indagine per la sicurezza carceraria?

Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati indagati dalla procura di Prato per non aver  garantito la sicurezza del detenuto Vasile Frumuzache. L’uomo era stato ustionato con l’olio bollente da un altro detenuto il 6 giugno nel carcere pratese, dopo aver confessato di aver ucciso due donne escort. I tre poliziotti, originari di Caserta, Cosenza e Napoli e rispettivamente di 24, 40 e 45 anni, saranno interrogati per i reati di rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose. Il procuratore Luca Tescaroli ha evidenziato l’incapacità di assicurare la sicurezza passiva per i prigionieri nell’istituto penitenziario e nel caso specifico di Frumuzache: «È un dato di fatto che non si è riusciti ad assicurare il richiesto controllo e protezione nei confronti del detenuto, poche ore dopo il suo ingresso in carcere». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Killer delle escort ustionato in cella con l’olio bollente: indagati tre agenti penitenziari

