Killer delle escort aggredito con olio bollente in carcere | ora ci sono tre agenti penitenziari indagati

Una tremenda escalation di violenza scuote il carcere di Prato: un pericoloso detenuto, noto come il killer delle escort, è stato aggredito con olio bollente da tre agenti penitenziari ora indagati dalla procura. L'episodio solleva pesanti interrogativi sulla gestione della sicurezza e delle tensioni all’interno delle istituzioni carcerarie, mentre la comunità si chiede quale sarà l’epilogo di questa intricata vicenda. La verità, forse, sta solo iniziando a emergere.

Prato, 28 giugno 2025 – Sono tre gli agenti della polizia penitenziaria indagat i dalla procura di Prato per l’ aggressione subita in carcere da Vasile Frumuzache, il 32enne romeno che ha confessato gli efferati omicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, due giovani donne connazionali scomparse a mesi di distanza e ritrovate senza vita nella stessa zona tra Montecatini e la Valdinievole. “Sai quante ne devono trovare”. Killer delle escort, la pista di nuove vittime si rafforza I tre agenti, un 24enne originario di Caserta, un 40enne di Belvedere Marittimo (Cosenza) e un 45enne di Napoli, dovranno rispondere delle ipotesi di reato di rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Killer delle escort aggredito con olio bollente in carcere: ora ci sono tre agenti penitenziari indagati

