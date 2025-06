Khamenei tiene testa dal bunker | Usa vogliono nostra resa non accadrà mai

In un mondo turbolento, l’ayatollah Khamenei emerge dalla clandestinità digitale per inviare un messaggio di fermezza e resistenza. Dal suo rifugio segreto, sfida le minacce di Netanyahu e Trump, ribadendo che l’Iran non si arrenderà mai. La sua voce, attraverso X, risuona come un grido di orgoglio e determinazione, confermando che la lotta per la sovranità continua con forza e senza timore.

L’ayatollah riappare, ma non in video bensì via X. Dal bunker dove si rifugia da ormai svariati giorni dopo le minacce di morte più o meno velate da parte di Benyamin Netanyahu e Donald Trump, Ali Khamenei vuole far sapere al mondo e ai suoi avversari che la Guida suprema dell’Iran resiste. “La nazione iraniana . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Khamenei tiene testa dal bunker: “Usa vogliono nostra resa, non accadrà mai”

In questa notizia si parla di: khamenei - bunker - tiene - testa

I capi dell'aviazione uccisi nei bunker, i droni infiltrati dal Mossad: la "decapitazione" | Chi resta a Khamenei? I morti e i nuovi leader - Le tensioni in Medio Oriente raggiungono nuovi picchi: l’eliminazione di capi militari chiave, dai vertici dell’aviazione ai leader di Hezbollah e Hamas, rischia di sconvolgere gli equilibri geopolitici.

MEDIO ORIENTE | Attacco degli Stati Uniti all'Iran, domani il ministro degli Esteri iraniano Araghchi va da Putin. L'Iran promette: "Colpite Khamenei e sarà rappresaglia senza limiti". Appello del Papa a "fermare la tragedia" - IL PUNTO ALLE 14.00 #ANSA Vai su Facebook

Israele punta Khamenei. Fuga nel bunker e rischio di congiura: è caccia alla “testa del serpente”; Khamenei tiene testa dal bunker: Usa vogliono nostra resa, non accadrà mai.

Vaez: “Khamenei è più debole e la vita nel bunker lo sta devastando” - L’analista del Crisis Group: “L’ayatollah parla ai sostenitori, la sopravvivenza del sistema per lui è una vittoria, ma di Pirro. Lo riporta repubblica.it

Khamenei nel bunker, toni dimessi nel discorso alla nazione - Voce affaticata con tono monocorde, volto tirato, il rimbombo che fa intendere si trovi in un bunker. Riporta msn.com