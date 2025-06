Kevin Spacey è tornato | Alla fine ce la caviamo sempre

Kevin Spacey, il volto camaleontico del cinema, ci sorprende ancora: tra quadri, poesie e trasformazioni vocali, dimostra che alla fine, ce la facciamo sempre. La sua capacità di interpretare ogni ruolo, da Keyser Söze a personaggi intensi, ci ricorda che la vera forza sta nel saper adattarsi e reinventarsi. È un maestro nel farci credere in ogni sua sfumatura, rendendo ogni performance un viaggio affascinante e coinvolgente.

Cammina in mezzo ai quadri, li gira, legge le poesie, è Keyser Söze. Alza i toni, poi li cambia – almeno dieci diversi nella voce – diventa tutti quelli che hai visto al cinema.

«Esco da questi anni duri senza rabbia, senza amarezza, senza risentimento. Oggi sono più presente, più amorevole, più comprensivo e più indulgente di quanto non lo sia mai stato. » Sono le parole che Kevin Spacey ha pronunciato dal palco del Festival Ita Vai su Facebook

