Kelly Juve il difensore inglese è già in bilico! In estate può partire anche lui | la posizione del club bianconero sull’ex Newcastle Ultime

La Juventus si prepara a un'estate di grandi cambiamenti, e tra i protagonisti c'è anche Kelly Juve, il difensore inglese con 232 presenze. Con il mercato alle porte, il suo futuro è in bilico: potrebbe partire, portando nuovi scenari per la rosa bianconera. La strategia del club, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prevede movimenti mirati sia in entrata che in uscita, con tre difensori pronti a lasciare Torino. La prossima stagione si preannuncia ricca di sorprese e rinnovamenti.

Kelly Juve, in estate può partire anche lui! L’indiscrezione di mercato sul futuro del difensore inglese. Tutti gli aggiornamenti. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del calciomercato Juventus non solo per quanto riguarda l’attacco ma anche per la difesa. Sono infatti attesi movimenti in entrata e in uscita. Sarebbero tre i difensori pronti a lasciare il club bianconero in estate. Oltre a Djalò, sempre fuori dai piani, anche Kelly e Rugani (per loro si è già parlato di Premier League ) potrebbero lasciare la Continassa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Juve, il difensore inglese è già in bilico! In estate può partire anche lui: la posizione del club bianconero sull’ex Newcastle. Ultime

In questa notizia si parla di: juve - difensore - inglese - estate

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

#Kelly guarda già avanti e scrive ai tifosi: il difensore inglese esulta così dopo #JuveWydad Il messaggio che scatena i sostenitori bianconeri – FOTO Vai su X

Il #CrystalPalace si è informato su #LloydKelly e valuta l’idea di presentare un’offerta alla #Juventus per il difensore inglese. ? #Tuttosport Vai su Facebook

Tomori Juve: torna di moda il difensore inglese per l'estate; Asta per Huijsen: le big d'Europa sull'ex difensore della Juventus, dove può andare in estate; Calciomercato Juventus: tutte le news dell'ultimo giorno.

Kelly Juve, il difensore inglese è già in bilico! In estate può partire anche lui: la posizione del club bianconero sull’ex Newcastle. Ultime - Tutti gli aggiornamenti La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del ... Riporta juventusnews24.com

Kelly Juve già ai saluti dopo pochi mesi? C’è uno scenario che sta prendendo piede in questi giorni: le novità - C’è uno scenario che sta prendendo piede in questi giorni: le novità sul difensore prelevato dal Newcastle Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto r ... Si legge su juventusnews24.com