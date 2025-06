Kelly Doualla sconfinata | buca un muro di vento e vola tempo da brividi e nuovo record

Kelly Doualla, con un'impresa senza precedenti, ha sfidato il vento e scritto una nuova pagina di atletica. Sconfinata nella determinazione, ha attraversato il muro di vento a 11.36 secondi, nonostante le avverse condizioni di 1,4 m/s di vento contrario. Un risultato che fa sognare e promette grandi traguardi, lasciando il pubblico incantato e la storia pronto a riscriversi ancora una volta.

Kelly Doualla continua a strabiliare dall’alto di un talento estremamente promettente e capace di fare sognare gli appassionati di atletica, sciorinando una nuova prestazione mostruosa e con una prospettiva da brividi. La velocista lombarda ha corso i 100 metri in 11.36, fronteggiando un vento contrario di ben 1,4 ms: più forte della brezza che le soffiava in viso in maniera importante e che se fosse girata in senso inverso le avrebbe anche permesso di avvicinare un sensazionale 11.20. Ad appena 15 anni sembrano non esserci limiti per la portacolori del Cus Pro Patria Milano, che ha migliorato di un centesimo il già suo record italiano under 20 siglato due settimane fa durante la Finale Oro dei Campionati Italiani Societari andata in scena a Brescia ma sostenuta da un vento a favore pari a 1,6 ms. 🔗 Leggi su Oasport.it