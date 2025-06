Kelly Doualla fa un altro record | a 15 anni vola nei 100 metri con un tempo strepitoso

A soli 15 anni, Kelly Doualla conquista le luci della ribalta con un'energia travolgente. Ai campionati italiani allievi di Rieti, la giovane stella della velocità italiana ha stabilito un nuovo record nei 100 metri, correndo in 11"36 nonostante il vento contrario. Un risultato che promette grandi cose per il suo futuro atletico. Continua a leggere per scoprire come questa promettente atleta sta già lasciando il segno.

La nuova stella della velocità italiana protagonista ai campionati italiani allievi di Rieti: ha coperto la distanza in 11"36 migliorando se stessa nonostante il vento a sfavore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kelly Ann Doualla, la giovane promessa dell'atletica italiana, ha inaugurato i nuovi campi sportivi della sua scuola a Sant'Angelo Lodigiano.

