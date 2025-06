Kaufmann sarà estradato E la Procura acquisisce gli atti sui fondi al suo film

L'intricata vicenda di Kaufmann SAR224 si svela, con l'estradizione che apre nuovi scenari investigativi. La procura ora raccoglie gli atti sui fondi destinati al film, mentre il ministro Giuli ha consegnato i documenti riguardanti oltre 863.000 euro legati alla pellicola del presunto killer di Villa Pamphili. Una nuova stretta sul tax credit si profila all'orizzonte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata indagine.

Il ministro Giuli ha consegnato i documenti sugli oltre 863.000 euro destinati alla pellicola del presunto killer di Villa Pamphili. Nuova stretta sul tax credit. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Kaufmann sarà estradato. E la Procura acquisisce gli atti sui fondi al suo film

In questa notizia si parla di: kaufmann - sarà - estradato - procura

Francis Kaufmann sarà estradato in Italia, la decisione del tribunale greco sugli omicidi di villa Pamphili - L’attesa è finita: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sarà estradato in Italia dopo l’ordine del tribunale greco di Larissa.

Il mistero di #VillaPamphili: la polizia ha acquisito nuovi documenti al ministero della Cultura sul finanziamento al film di Francis #Kaufmann. L’uomo... Vai su Facebook

Estradizione di Kaufmann in Italia, ok dalla corte d’appello greca, sequestrati documenti su 863mila € fondi ministeriali dei film mai prodotti Vai su X

Francis Kaufmann sarà estradato in Italia, la decisione del tribunale greco sugli omicidi di villa Pamphili; Villa Pamphili, c'è l'ok della Corte d'Appello greca: Kaufmann sarà processato in Italia. La polizia giudiziaria ha acquisito materiali al Mic; Villa Pamphili, la Grecia approva l’estradizione di Kaufmann: sarà in Italia entro la prossima settimana.