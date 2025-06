juventus tudor punta su balerdi per rafforzare la difesa

La Juventus si prepara ad alzare l’asticella difensiva, puntando forte su Leonardo Balerdi. Il talento argentino, già apprezzato da Igor Tudor durante la sua esperienza al Marsiglia, potrebbe diventare il tassello chiave per rinforzare la retroguardia bianconera. Con un occhio al futuro e uno alle strategie di mercato, i bianconeri vogliono consolidare il reparto difensivo per affrontare le sfide della prossima stagione con rinnovata sicurezza.

La Juventus sta lavorando intensamente per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione, e il nome di Leonardo Balerdi è tornato prepotentemente in auge. Il difensore argentino, classe 1999, rappresenta la prima scelta di Igor Tudor, tecnico bianconero che lo conosce bene avendolo allenato al Marsiglia. Balerdi, attuale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it