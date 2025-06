Juventus riflessioni sulla difesa | si scalda la pista Laporte sfida alla Roma per Lucumi

Juventus al centro di un’estate calda, con la difesa che si scalda tra sondaggi e sfide. La pista Laporte si fa più rovente, mentre si guarda anche Lucumi per rinforzare il reparto arretrato. Con Comolli tra Italia e USA, il club valuta attentamente le mosse, consapevole che solo con innesti mirati potrà tornare a essere competitiva. La prossima stagione dipenderà non solo dall’attacco, ma anche dalla solidità della retroguardia, ancora troppo fragile dopo l’ultima disfatta contro...

Tra attacco e difesa, la Juventus dovrà portarsi a casa diversi innesti per far sì che la squadra di Igor Tudor diventi realmente competitiva per la prossima stagione. Comolli, mentre fa il pendolare tra l’Italia e gli USA per seguire la squadra al Mondiale per Club, ha tempo per pensare a quali opzioni possano risultare utili per la prossima stagione. Un occhio di riguardo però verrà dato al reparto di retroguardia: la disfatta contro il Manchester City, infatti, ha di fatto portato a galla tante lacune difensive ed il solo rientro in campo di Gleison Bremer (dopo un anno di stop) potrebbe non bastare al tecnico croato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com