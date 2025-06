Juventus piace Boyomo per la difesa

La Juventus si prepara a rinforzare la difesa con un nome di grande prospettiva: Flavien Boyomo. Il giovane talento franco-camerunese dell’Osasuna sta catturando l’attenzione dei bianconeri grazie alle sue prestazioni solide in Liga. Con il mercato in fermento, i tifosi sognano già un nuovo pilastro difensivo per il futuro della squadra, mentre le trattative si fanno sempre più intense. L’estate potrebbe riservare sorprese importanti per la Continassa.

Assalto a Boyomo: Offerta in Vista La Juventus punta a rinforzare la difesa e ha messo nel mirino Flavien Boyomo, talentuoso centrale dell'Osasuna e della nazionale camerunese.Classe 2001, il 23enne franco-camerunese si è imposto in Liga con prestazioni solide, attirando l'attenzione dei bianconeri. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus

Osasuna chiude la porta alla Juventus di Boyomo - Osasuna mette un freno alle ambizioni della Juventus e di altri grandi club europei: per Inzo Boyomo, l’orizzonte si chiude.

Nuovo nome per la difesa della #Juve I bianconeri hanno già offerto questa cifra all’Osasuna per #Boyomo Vai su Facebook

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Salta definitivamente la trattativa con il Nottingham per Mbangula e...; Boyomo Juve, nuovo nome per la difesa! I dettagli; Juve, duello col Fenerbahce per Sancho. Muro Osasuna per Boyomo.

Juventus, emergenza difesa: i cedibili e gli obiettivi - La Juventus ha un reparto arretrato corto, e fa i conti anche con l'infortunio di Savona: ecco il punto della situazione. Lo riporta msn.com

Boyomo, la Juve non molla ma deve alzare l'asticella - Osasuna ferma su Boyomo, servono 25 milioni per il difensore africano La Juventus ha puntato i riflettori su Enzo Boyomo, giovane difensore africano in forza all'Osasuna, ma il club ... Da tuttojuve.com