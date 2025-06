Juventus Next Gen UFFICIALE | Brambilla rinnova il comunicato

Oggi, 28 giugno, la Juventus festeggia un momento di grande entusiasmo: il rinnovo ufficiale di Massimo Brambilla sulla panchina della Juventus Next Gen. Un segnale forte di continuità e ambizione, che testimonia l'impegno del club nel coltivare giovani talenti e consolidare il proprio futuro. La rinascita dei bianconeri in Serie C e la qualificazione ai play-off sono solo alcune delle sfide affrontate con determinazione, trainate da una guida esperta e appassionata.

Tutti i reparti della Juventus sono in fermento, a partire dalla prima squadra maschile fino ad arrivare alla Juventus Next Gen e alla Juventus Women. La squadra che quest'anno ha militato in Serie C è riuscita a risalire dai meandri della classifica, fino ad arrivare a conquistare i play-off. A dare una svolta importante ai ragazzi bianconeri è stato il ritorno sulla panchina di Massimo Brambilla a seguito dell'addio di Montero. Oggi, 28 giugno 2025, la società ha deciso di rinnovare il contratto al tecnico di Vimercate. La Juventus Next Gen ha deciso di proporre a Brambilla un contratto di durata biennale che scadrà dunque il 30 giugno del 2027.

