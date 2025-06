Juventus Next Gen è ufficiale il rinnovo di Brambilla! Tutti i dettagli del prolungamento di contratto del tecnico nel comunicato bianconero

Massimo Brambilla si conferma alla guida della Juventus Next Gen, rinnovando il suo contratto fino al 2027. Dopo settimane di attesa, l’annuncio ufficiale arriva forte e chiaro, sottolineando la fiducia della società nel progetto e nella leadership del tecnico. Un passo importante per il futuro della squadra, che guarda con ambizione alle prossime stagioni. La conferma di Brambilla rappresenta un segnale di continuità e stabilità : la Juventus Next Gen si prepara a scrivere nuove pagine di successo.

Juventus Next Gen, Massimo Brambilla e i bianconeri ancora insieme! Arriva il comunicato ufficiale del rinnovo di contratto dell'allenatore bianconero. ha anticipato la notizia del suo rinnovo lo scorso 21 giugno 2025. Oggi, sette giorni dopo, arriva l'ufficialità di quanto già riferito: Massimo Brambilla sarà l'allenatore della Juventus Next Gen fino al 30 giugno del 2027. La conferma è arrivata attraverso il comunicato apparso sul sito dei bianconeri. COMUNICATO – « La storia di Massimo Brambilla sulla panchina della Juventus Next Gen prosegue: raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

